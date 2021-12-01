Двух полицейских в Башкирии осудили за пытки электрошокером

Двух полицейских в Башкирии осудили за пытки электрошокером
Двух полицейских в Башкирии осудили за пытки электрошокером
Сегодня, 08:25ПроисшествияАнастасия ДенисенкоФото: 1mediainvest.ru
В марте 2021 полицейские избили подозреваемого на допросе, а затем использовали электрошокер. Виновные свою вину признали, суд отправил их в колонию на два года.

В Башкирии осудили двух полицейских за пытки над задержанным. Иглинский районный суд вынес приговор в отношении Фанура Файзуллина и Газинура Садыкова. Об этом сообщила прокуратура республики.

Их признали виновными по статье «Превышение должностных полномочий, совершенные с применением насилия и угрозой его применения, с применением специальных средств» (п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Было установлено, что в марте 2021 года сотрудники уголовного розыска, чтобы получить признательные показания от подозреваемого, избили его и применили электрошокер.

Также стало известно, что Садыков ранее незаконно приобрел 76 патронов калибра 9 мм, его признали виновным по статье «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов» (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Обвиняемые свою вину признали. Суд приговорил их к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и запретил занимать должности в течение трех лет. Приговор в законную силу еще не вступил.

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