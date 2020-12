В Уфе Гострудинспекция расследует дело о несчастном случае, произошедшем на предприятии УМПО. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации 64-летний транспортировщик прибыл на работу рано утром 30 ноября. Он зашел через южную проходную и упал. В результате несчастного случая мужчина получил травму головы и скончался. Спасти его не удалось. В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося. Напомним, ранее Гострудинспекция сообщала о происшествии на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке. Из-за вспышки спецпродукции скончались две сотрудницы завода, одна получила травмы.

