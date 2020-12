В Уфимском районе накануне был задержан 38-летний подозреваемый в совершении развратных действий по отношению к 15-летнему подростку. При задержании принимали участие сотрудники следственного комитета, полиции и ГИБДД, сообщает «КП-Уфа» со ссылкой на свой источник.

Издание сообщает, что инцидент произошел на прошлой неделе, однако задержать правоохранительным органам его удалось лишь накануне. Как выяснилось, мужчина работает менеджеров в одной из крупный столичных компаний. Мужчина, по предварительной информации, в содеянном признался. Во время обыска у него изъяли личные вещи, телефон и автомобиль.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter