Житель Челябинска был травмирован в результате взрыва гранаты от страйкбола, которая находилась в сумке.

Газета “Известия” сообщает, что мужчина получил травмы руки, но медики оказали ему быструю помощь. Отмечается, что обычно взрыв гранаты от страйкбола происходит после сгорания фитиля. Однако в данном случае произошла самопроизвольная разгерметизация корпуса, в результате чего взрыв произошло в момент, когда мужчина складывал гранату в сумку. Инцидент произошел в магазине. Окружающие не пострадали.

