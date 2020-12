Сегодня, 1 декабря, в 08:20 утра в центр управления МЧС Башкирии поступило сообщение о задымлении в здании, расположенном по улице Новомостовой в Уфе.

По словам очевидцев дым шел из офиса МФЦ, который находится в жилом доме. На улицу было эвакуировано около 30 человек. Как сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии, в зале для приема посетителей произошло горение светодиодного светильника. Пострадавших нет. Спасатели выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

