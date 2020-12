В Казани задержали серийного «поволжского маньяка», который мог орудовать в Уфе

На счету предполагаемого преступника порядка 25 убийств. По версии следствия, маньяк убивал бабушек с 2011 года в Татарстане и других близлежащих регионах.

Как сообщает издание «Медуза» со ссылкой на источники, 38-летнего подозреваемого нашли по генетическим следам. Местные СМИ также сообщают, что до этого он был несколько раз судим. Официально правоохранительные органы сообщения о задержании предполагаемого серийного убийцы пока не комментируют. «Поволжскому маньяку» приписывают минимум 25 убийств. Помимо Татарстана он мог совершать убийства в Самаре, Саратове, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Ижевске, Уфе. Мужчина нападал чаще всего на одиноких бабушек, втирался к ним в доверие под видом коммунального работника или сотрудника соцслужб. Еще в 2015 году за информацию о похожем маньяке жителям Башкирии обещали награду в размере одного миллиона рублей. Тогда СК по РБ сообщал, что маньяк приостановил серию своих преступлений после того, как «засветился» в Уфе. В период с 24 по 28 сентября 2012 года он совершил в Уфе три убийства пенсионерок тем же способом, что и в других регионах. Преступник, предположительно, ждал женщин на улице, под обманным предлогом входил в их квартиру, где затем убивал.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter