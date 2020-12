Полицейские Калифорнии задержали молодого мужчину, которого подозревают в стрельбе в торговом центре.

Газета “Известия” сообщает, что стрельба произошла в день крупной распродажи. По предварительной версии, между двумя группами молодых людей произошел конфликт, в результате чего один из парней применил огнестрельное оружие. В этот момент в торговом доме находилось много людей. Во время стрельбы пострадали два молодых человека 19-ти и 17-ти лет. Первый скончался на месте происшествия, второй умер в больнице. Подозреваемый в стрельбе задержан.

