В Уфе раскрыли тройное убийство, совершенное два года назад

Обвиняемые - двое мужчин 41 и 35 лет.

Следственный отдел Башкирии вместе с МВД и экспертами ЭКЦ раскрыли дело о тройном убийстве, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. В марте 2015 года в частном доме на улице Бондарная в Уфе обнаружили тела мужчины и двух женщин с признаками насильственной смерти.