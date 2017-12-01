В Уфе раскрыли тройное убийство, совершенное два года назад

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Обвиняемые - двое мужчин 41 и 35 лет.
Следственный отдел Башкирии вместе с МВД и экспертами ЭКЦ раскрыли дело о тройном убийстве, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. В марте 2015 года в частном доме на улице Бондарная в Уфе обнаружили тела мужчины и двух женщин с признаками насильственной смерти.
В ночь с 16 на 17 марта 2015 года 41-летний и 35-летний уфимцы вместе распивали алкоголь с ранее незнакомым мужчиной и двумя женщинами. В ходе возникшего конфликта двое мужчин убили троих новых знакомых.
Задержанные обвиняемые признали вину в совершении преступления. Их заключили под стражу.
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