В Стамбуле совершил экстренную посадку направлявшийся в Москву лайнер

Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, совершавший рейс Анталья – Москва, экстренно сел в Стамбуле.

Как пишет издание Dni.ru, командир решил прервать полет по причине технических неисправностей.

В аэропорту Boeing 737 отправили на стоянку для ремонта. Пострадавших в ходе инцидента нет. Пассажиров разместили в зале ожидания.