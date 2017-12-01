В Стамбуле совершил экстренную посадку направлявшийся в Москву лайнер
Сегодня, 18:13Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, совершавший рейс Анталья – Москва, экстренно сел в Стамбуле.
Как пишет издание Dni.ru, командир решил прервать полет по причине технических неисправностей.
В аэропорту Boeing 737 отправили на стоянку для ремонта. Пострадавших в ходе инцидента нет. Пассажиров разместили в зале ожидания.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей