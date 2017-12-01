В Башкирии архитектор обвиняется в сдаче недостроенного дома в эксплуатацию

В доме отсутствовала канализация, водоснабжение, вентиляция и газовые котлы.

В 2013 году чиновник выдал разрешение на строительство ОО «Стройиндустрия», несмотря на то, что у застройщика отсутствовали технические регламенты и проектная документация. В результате в селе Иглино построили трёхэтажный многоквартирный дом с существенными нарушениями – в квартире не было электричества, не работала канализация и система водоснабжения. Строители не установили газовые котлы, не смонтировали вентиляционные каналы и не окончили внутреннюю отделку.