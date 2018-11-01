Жертве полицейского изнасилования в Уфе медицинская помощь не требуется - источник

Об этом сообщает информационное агентство «РИА-Новости» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах. По сведениям издания, девушке не требуется медицинская помощь, в том числе, психологическая, она готова участвовать в необходимых следственных действиях. Источник издания также опроверг появившуюся информацию о якобы госпитализации дознавателя.

Напомним, что 23-летняя дознаватель РОВД по Уфимскому району по версии следствия стала жертвой группового изнасилования в ночь на 30 октября, произошедшем в здании районной полиции. Преступление, как считает следствие, совершили трое высокопоставленных полицейских, в том числе начальник РОВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник РОВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции в РОВД по Уфимскому району Павел Яромчук.

По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела по статьям за изнасилование и за насильственные действия сексуального характера. Завтра 2 ноября суд должен определиться с мерой пресечения по этим персонам.

Общественный совет МВД России, возглавляемый адвокатом Анатолий Кучерена, взял на контроль расследование уголовных дел, также сообщает РИА Новости.

- Позиция Общественного совета заключается в том, что эти сотрудники полиции (подозреваемые в преступлении) не должны работать в органах внутренних дел... Это должен быть пожизненный запрет, – приводит издание слова Анатолия Кучерена.

- Это чудовищное преступление в отношении женщины. После служебной проверки в ходе расследования уголовного дела, думаю, что все обстоятельства этой чудовищной истории будут выяснены, и будут сделаны выводы по уголовной ответственности за подобные действия, – добавил глава совета.