В Башкирии в ходе ссоры мать убила взрослого сына кухонным ножом
Сегодня, 17:22ПроисшествияЗиля АскероваФото: Pixabay
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49-летняя жительница Салаватского района признала свою вину.
Мать и сын поссорились дома. Женщина отчитала 30-летнего сына за пьянство, после чего началась драка. Мужчина ударил мать по голове, а она в ответ ткнула ему в грудь кухонным ножом. Сожитель обвиняемой стал свидетелем смертельного инцидента. Именно он вызвал «скорую» и полицию, однако раненный скончался, не дождавшись врачей.
«Подозреваемая признала вину в совершении преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - комментируют в Следкоме.
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