В Башкирии в ходе ссоры мать убила взрослого сына кухонным ножом

Мать и сын поссорились дома. Женщина отчитала 30-летнего сына за пьянство, после чего началась драка. Мужчина ударил мать по голове, а она в ответ ткнула ему в грудь кухонным ножом. Сожитель обвиняемой стал свидетелем смертельного инцидента. Именно он вызвал «скорую» и полицию, однако раненный скончался, не дождавшись врачей.