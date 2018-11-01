Уфимка присвоила украшение на 3 млн руб для погашения кредитов

Схема мошенничества заключалась в том, что женщина составляла документы о передаче драгоценностей в другой магазин сети, но не передавала, а также не регистрировала полученный от жителей Уфы лом. Таким образом, золотые украшения на сумму 3,1 млн рублей оказались в ее кармане.

О краже стало известно в ходе ревизии. Женщина свою вину полностью признала и пояснила свои действия тем, что сдавала украшения в ломбард для погашения кредитов. Полицейским удалось вернуть украшения из ломбарда на сумму около 500 тысяч рублей. Остальной ущерб обязали вернуть подсудимую.