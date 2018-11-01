Уфимка присвоила украшение на 3 млн руб для погашения кредитов
Сегодня, 17:19ПроисшествияЗиля АскероваФото: Pixnio
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Для погашения кредитов 44-летнему старшему продавцу пришлось украсть 248 золотых украшений и их лом общим весом более 200 граммов.
Схема мошенничества заключалась в том, что женщина составляла документы о передаче драгоценностей в другой магазин сети, но не передавала, а также не регистрировала полученный от жителей Уфы лом. Таким образом, золотые украшения на сумму 3,1 млн рублей оказались в ее кармане.
О краже стало известно в ходе ревизии. Женщина свою вину полностью признала и пояснила свои действия тем, что сдавала украшения в ломбард для погашения кредитов. Полицейским удалось вернуть украшения из ломбарда на сумму около 500 тысяч рублей. Остальной ущерб обязали вернуть подсудимую.
Также Орджоникидзевский районный суд лишил ее свободы на 2,5 года условно с испытательным сроком на 3 года.
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