Изнасилование в полиции Уфы: один из начальников готовился уйти на повышение - инсайд

Как нам стало известно из информированного источника, по домашним адресам фигурантов изнасилования 23-летней дознавателя, а также на рабочих местах, в том числе, в Уфимском РОВД прошли обыски. Очевидно, они связаны с данным происшествием.

Также нам стало известно от нашего знакомого с ситуацией собеседника, что один из подозреваемых, начальник РОВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев планировал на днях подать рапорт об отставке в связи с выходом на пенсию. Далее, также согласно нашему источнику, Матвеев планировал продолжить государственную службу в правительстве Башкирии. Собственно, это, по всей видимости, и явилось поводом для пьянки в будний день.

Напомним, что Эдуард Матвеев является одним из трех фигурантов уголовного дела, возбужденного по факту группового изнасилования, жертвой которого стала коллега подозреваемых. Также из нескольких наших источников нам стало известно о возможной коррупционной связи начальника полиции Матвеева с «золотым прокурором» Рамилем Гарифуллиным.