В Уфе в суд передано дело мужчины, угрожавшего пистолетом полицейским

Жителя Уфы обвиняют по трём статьям уголовного кодекса.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в марте 2016 года мужчина был остановлен нарядом полиции в нетрезвом состоянии, при проверке документов обвиняемый достал травматический пистолет «Макарыч» (копия пистолета Макарова) и направил его на одного из полицейских. В результате грамотного применения физической силы полицейским удалось обезвредить и задержать мужчину. Позже выяснилось, что он уже проходит обвиняемым по делу об избиении пожилой соседки по коммунальной квартире.