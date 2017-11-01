В Уфе осудят коммерсантов, похитивших более 65 миллионов рублей

Двум уфимцам предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере.

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего бывшего директора ООО «Урал Спецтранссвязь» и 55-летнего бывшего руководителя ООО «СМИТ».

Как следует из материалов дела, бизнесмены в 2013 году спланировали похищение денежных средств со счетов ООО «Урал Спецтранссвязь», которым руководил один из них.

Для осуществления своего замысла они оформили фиктивные договоры между своими фирмами и акты о выполнении строительно-монтажных работ на нефтебазе. Затем директор ООО «СМИТ» подал в суд иск к ООО «Урал Спецтранссвязь» о возврате вышеупомянутого искусственно созданного долга на сумму более 65 млн рублей. В итоге произошло преднамеренное банкротство предприятия.

В процессе следствия был наложен арест на две принадлежащие обвиняемым квартиры в Уфе и два загородных дома.