В Подмосковье полицейский изнасиловал 14-летнего подростка
Сегодня, 16:08Происшествия
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В Подмосковье задержали старшего лейтенанта МВД за изнасилование 14-летнего юноши.
Как пишет издание Dni.ru, сотрудник полиции долгое время совращал его через соцсеть.
Следователи установили, что 31-летний старший лейтенант на личной машине подъехал к тротуару возле пожарного депо в Сергиевом Посаде, где встретил подростка. Он насильно посадил его в автомобиль и вывез в поле, где произвел над ним действия сексуального характера.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям, предусматривающим наказание за развратные действия и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.
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