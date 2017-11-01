В Подмосковье полицейский изнасиловал 14-летнего подростка

В Подмосковье задержали старшего лейтенанта МВД за изнасилование 14-летнего юноши.

Как пишет издание Dni.ru, сотрудник полиции долгое время совращал его через соцсеть.

Следователи установили, что 31-летний старший лейтенант на личной машине подъехал к тротуару возле пожарного депо в Сергиевом Посаде, где встретил подростка. Он насильно посадил его в автомобиль и вывез в поле, где произвел над ним действия сексуального характера.