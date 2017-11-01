Уголовные дела главы Краснокамского района Башкирии пошли на второй круг

Следователи отменили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.

Исполняющий обязанности руководителя управления следственного комитета по Башкирии Юрий Русанов отменил постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, фигурантом которых является глава Краснокамского района Башкирии Разиф Гильмуллин. Копия письма из ведомства опубликована в сообществе «Коррупционный Нефтекамск».