Уголовные дела главы Краснокамского района Башкирии пошли на второй круг
Сегодня, 17:48ПроисшествияКонстантин Климов
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Следователи отменили постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.
Исполняющий обязанности руководителя управления следственного комитета по Башкирии Юрий Русанов отменил постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, фигурантом которых является глава Краснокамского района Башкирии Разиф Гильмуллин. Копия письма из ведомства опубликована в сообществе «Коррупционный Нефтекамск».
Напомним, Разифа Гильмуллина среди прочего подозревают в мошенничестве, а именно в двойной продаже недвижимости. Ещё одна проверка проводится по сообщению о халатности.
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