Из банка в центре Москвы грабители унесли 22,6 млн рублей
Сегодня, 16:12Происшествия
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В центре Москвы из банковской ячейки одного из кредитных учреждений пропали 22,6 миллионов рублей.
Как пишет издание Dni.ru, происшествие случилось в учреждении на улице Тверской.
В полицию об инциденте сообщил представитель арендатора ячейки. По данному факту проводят проверки.
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