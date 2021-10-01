В Уфе экс-полицейскому, который ударил сотрудника ДПС в пах, ужесточили приговор

В Уфе экс-полицейскому, который ударил сотрудника ДПС в пах, ужесточили приговор
В Уфе экс-полицейскому, который ударил сотрудника ДПС в пах, ужесточили приговор
Вчера, 12:52ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Теперь мужчине предстоит еще и выплатить штраф.

Сегодня стал известен окончательный приговор для бывшего полицейского, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Так, Верховный суд удовлетворит апелляцию стороны обвинения и помимо годового условного срока назначил и штраф в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Известно, что еще в октябре 2017 года сотрудник ДПС остановил автомобиль, за рулем которого находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Далее сотруднику позвонил обвиняемый — подполковник полиции Рамиль Гайфуллина — и попросил не составлять протокол в отношении девушки и не лишать ее водительских прав. Сотрудник ДПС ответил отказом, после чего Гайфуллин лично приехал на место и продолжил требовать отпустить свою знакомую, на что снова получил отказ и уже не придумал ничего лучше, чем ударить коленом в пах инспектора и скрыться.

Напомним, что вчера, 30 сентября, ранее судимый водитель такси в состоянии алкогольного нанес сотруднику ДПС ножевое ранение. В ходе инцидента пострадал и неравнодушный прохожий.

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