К школьнику из Башкирии пришла полиция после того, как он опубликовал цитату из песни

Школьник, в свою очередь, оправдывается тем, что ничего плохого делать и не думал, а опубликовал строчку из песни с одной простой целью — "повыпендриваться перед одноклассниками". К тому же учителя, по сообщениям все того же телеграм-канала, отзываются о мальчике положительно: хороший, общительный.