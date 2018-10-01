В Башкирии в пожаре погибли два человека

Сегодня рано утром (в 05.53 уфимского времени) в диспетчерскую пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании жилого бревенчатого дома размером 4х5 м в селе Елань-Чишма Ермекеевского района. Имеются пострадавшие, сообщили в пресс-службе МЧС.