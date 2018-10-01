В Башкирии в пожаре погибли два человека

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Жилой дом загорелся в селе Елань-Чишма Ермекеевского района.
Сегодня рано утром (в 05.53 уфимского времени) в диспетчерскую пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании жилого бревенчатого дома размером 4х5 м в селе Елань-Чишма Ермекеевского района. Имеются пострадавшие, сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар потушили в 8 часов утра.
На месте пожара обнаружили тела погибших, сообщает bash.news. Погибли мужчина и женщина.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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