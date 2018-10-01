Пропавших год назад в Башкирии двух женщин нашли мертвыми

Волонтерское движение «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщило о судьбе двух женщин, пропавших год назад. К сожалению, их нашли мертвыми. Что произошло, пока неизвестно: обстоятельства смерти предстоит выяснить.

65-летнюю Людмилу Михину разыскивали с 10 октября прошлого года, дважды она возвращалась домой, но уйдя из дома в третий раз, так и не вернулась. 57-летняя Гульфия Габдрахманова не выходила на связь с 6 февраля 2017 года.