Полпред Чечни в Башкирии: Мы живем по законам России, это законы для всех

Представитель Главы Чеченской республики в Башкирии Сайдамат Мусаев прокомментировал Медиакорсети ситуацию со вчерашними событиями.

- Мы в курсе случившегося в Баймаке. Сейчас мы проверяем все версии этого инцидента. Оценку должны дать правоохранительные органы и привлечь к ответственности виновных лиц. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это бытовой конфликт и не стоит разжигать межнациональную рознь. Мы уверены, что правоохранительные органы разберутся в случившемся, виновные будут наказаны.

- Мы живем по законам Российской Федерации, законы распространяются на всех, какой бы ты национальности ни был. Мы следим за этой историей и не меньше остальных хотим справедливого разбирательства. В данный момент я выезжаю в Баймак, чтобы на месте оценить ситуацию и разобраться в ней, – говорит Сайдамат Мусаев.

Напомним, что конфликт и массовая драка произошли в ночь на воскресенье, 30 сентября, в поселке Темясово Баймакского района. По сообщению МВД по Башкирии, имел место бытовой конфликт, о причинах которого не сообщается. По версии некоторых местных жителей, возможно, имело место неуважительное поведение представителей другой стороны.