По факту бойни в Баймаке полицейские возбудили два уголовных дела

МВД по Башкирии распространило информацию о возбужденных двух уголовных делах по факту массовой драки, произошедшей в поселке Темясово Баймакского района Башкирии. Напомним, что драка местных парней с приезжими рабочими произошла в ночь на воскресенье, 30 сентября текущего года.

По факту всего этого возбуждены два уголовных дела. Первое – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, это за удар ножом жителю села, который сейчас находится в больнице. По этому делу есть задержанный подозреваемый, работник карьера. Второе – за поджог, который устроили местные жители.

Напомним, что драка между местными и неместными в поселке произошла, по рассказу местных жителей, якобы из-за неподобающего поведения приезжих рабочих, которые, возможно, неуважительно отнеслись к местной жительнице.

- По указанию министра внутренних дел по Башкирии Романа Деева в Баймакский район выехали ряд сотрудников подразделений МВД по РБ. В ходе работы сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Управления по вопросам миграции будут проведены проверки по соблюдению требований законодательства предприятием по добыче камня. По результатам проверки будут приняты процессуальные решения, – говорится в официальном сообщении пресс-службы МВД по Башкирии.