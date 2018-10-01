Глава Баймакского района о "межнациональном" конфликте в Башкирии: у нас все спокойно

Медиакорсеть дозвонилась до главы Баймакского района Ильшата Ситдикова, который прокомментировал нам ситуацию с массовой дракой, произошедшей в ночь на 30 сентября. По информации местного начальника, все произошло по следующим причинам.

- В карьере работают 10 чеченцев, они в субаренду взяли его, работают. Вечером пошли в село, возможно, что-то сказали не совсем то, что надо работнице то ли кафетерия, то киоска, где шаурму делают. Темясовцы ответили, там сначала драка была. Потом темясовцы поехали туда, где чеченцы живут, – сказал нам по телефону Ильшат Ситдиков.

Напомним, что конфликт между жителями села Темясово Баймакского района и работниками местного карьера, уроженцами Чечни произошел в ночь на воскресенье, 30 сентября. В результате драки один человек с ножевым ранением находится в больнице, подозреваемый, работник карьера, задержан. Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В Баймак выехал разбираться официальный представитель Чеченской Республики Сайдамат Мусаев.

Ночью у местного местное РОВД собралась толпа людей. По словам местного руководства, это были не местные:

- Это не тесмясовцы были, это с «Кук-буре» (башкирское общественное движение, – прим.) приехали ребята с Сибая, Зирлаира, наших там не было, – сказал нам по телефону Ильшат Ситдиков.