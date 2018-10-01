Бойня в Баймаке: официально – бытовая драка, неофициально – национальный конфликт

Общественники, а именно представители национальных башкирских организаций по поводу вчерашнего (в ночь на воскресенье, 30 сентября) конфликта в поселке Темясово Баймакского района настроены весьма решительно. По нашим данным, они выдвигают три главных требования: жители Чеченской республики должны уехать (покинуть район), глава района и начальник местной полиции, допустившие то, что произошло, должны уйти в отставку.

Напомним, что конфликт, массовая драка с поножовщиной, произошли в ночь на воскресенье, 30 сентября в поселке Темясово. Подрались местные жители и приезжие рабочие, работающие в здешнем карьере, их было порядка 10 человек.

По информации разных источников, все могло произойти из-за возможного неподобающего поведения приезжих мужчин по отношению к местной жительнице, продавщице шаурмы. И это далеко не классическое «шерше ля фам».

- Мы расспросили местных, они говорят, что они уже не впервые так ведут себя с местными девушками, пристают к ним, когда выпьют. В тот вечер они пришли в киоск по продаже шаурмы, выпили пиво. Этим же пивом брызгали в продавщицу, потом тыкали в нее шаурмой. Девушка расплакалась и позвонила брату, – такую версию рассказал нам первый заместитель председателя общественной организации «Башкорт» Руслан Габбасов.

Далее, по рассказу Габбасова, произошла драка между приезжими и приехавшими по звонку девушки мужчинами. После этого местные жители поехали в то место, где жили приезжие рабочие. Там, по словам нашего собеседника, их уже ждали с ножами и топорами, в результате двое местных жителей были ранены, один легко, второй сильно, он сейчас находится в больнице.

- Местные сожгли домики, в которых они жили. Те поехали в Баймак писать заявления в полицию. А мы вызвали наших ребят, общественников, по нашему зову приехали ребята даже из других регионов, – говорит Руслан Габбасов.

Как рассказал наш собеседник, общественникам удалось добиться того, чтобы местная полиция освободила участников драки с одной стороны, жителей Темясово. Что касается того, что это бытовой или еще какой конфликт, Руслан Габбасов нам по телефону сказал четко: - Это национальный конфликт.

По сообщению пресс-службы республиканского МВД, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, до 10 лет тюрьмы по этой статье.

По нашим данным, один человек, подозреваемый в ударе ножом, задержан.

В Баймак выехал представитель Главы Чеченской республики в Башкирии Сайдамат Мусаев. Он прокомментировал Медиакорсети ситуацию с массовой дракой.

- Мы в курсе случившегося в Баймаке. Сейчас мы проверяем все версии этого инцидента. Оценку должны дать правоохранительные органы и привлечь к ответственности виновных лиц. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это бытовой конфликт и не стоит разжигать межнациональную рознь. Мы уверены, что правоохранительные органы разберутся в случившемся, виновные будут наказаны, – говорит Сайдамат Мусаев.

- Мы живем по законам Российской Федерации, законы распространяются на всех, какой бы ты национальности ни был. Мы следим за этой историей и не меньше остальных хотим справедливого разбирательства. В данный момент я выезжаю в Баймак, чтобы на месте оценить ситуацию и разобраться в ней.

Глава Баймакского района Ильшат Ситдиков утверждает, что обстановка в районе сейчас спокойная. Он также нам подтвердил по телефону, что конфликт произошел из-за возможного неподобающего поведения приезжих мужчин по отношению к местной жительнице, продавщице шаурмы.

- В карьере работают 10 приезжих из Чеченской республики, они в субаренду взяли его, работают. Вечером пошли в село, возможно, что-то сказали не совсем то, что надо работнице то ли кафетерия, то ли киоска, где шаурму делают. Темясовцы ответили, там сначала драка была. Потом темясовцы поехали туда, где приезжие живут. Сейчас в районе все спокойно, правоохранители разбираются, – сказал нам по телефону Ильшат Ситдиков.

Наш источник сообщает, что по заявлению работницы точки общественного питания возбуждено административное дело в отношении одного из работников карьера. Ему определено наказание в виде 10 суток ареста.

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