Баймакская бойня: задержан подозреваемый – работник карьера

По нашим данным, задержан подозреваемый в поножовщине и участии в массовой драке. Это работник карьера в поселке Темясово Баймакского района. Напомним, что там вчера произошла драка, точнее, в ночь на воскресенье, 30 сентября. В драке участвовали жители поселка Темясово и приезжие чеченские граждане.

По информации пресс-службы МВД по Башкирии, по данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111, ч. 2). Санкцией предусмотрено до 10 лет тюрьмы.

На место в Баймак выехал официальный представитель главы Чеченской Республики в Башкирии Сайдамат Мусаев, который прокомментировал нашему изданию ситуацию. В частности, он выразил уверенность в том, что правоохранители установят и накажут виновных.