17 жителей Башкирии отравились грибами

В ведомстве отмечают, что основными причинами отравления являются неумение отличать съедобные грибы от ядовитых, а также неправильное приготовление блюд из грибов. При этом подчёркивается, что отравление можно получит даже при употреблении съедобных грибов в том случае, если они уже старые. В ведомстве поясняют, что в старых грибах могут накапливаться продукты разложения белков, которые могут оказывать негативное влияние на организм человека.