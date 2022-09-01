17 жителей Башкирии отравились грибами

В Башкирии за семь месяцев 2022 года было зарегистрировано 15 эпизодов отравления граждан грибами, от чего пострадали 17 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В ведомстве отмечают, что основными причинами отравления являются неумение отличать съедобные грибы от ядовитых, а также неправильное приготовление блюд из грибов. При этом подчёркивается, что отравление можно получит даже при употреблении съедобных грибов в том случае, если они уже старые. В ведомстве поясняют, что в старых грибах могут накапливаться продукты разложения белков, которые могут оказывать негативное влияние на организм человека.
Отравление может наступить также в случае употребления в пищу неправильно заготовленных или испорченных сушеных и консервированных грибов. Отмечается, что категорически не рекомендуется делать грибные заготовки в оцинкованной посуде. Также внимание следует уделить тщательному мытью и очистке грибов. На этом этапе очень важно проследить, чтобы на грибах не осталось частиц земли, потому как в них могут оказаться возбудители ботулизма — тяжелого заболевания.
Специалисты рекомендуют тщательно мыть и очищать свежие грибы от зелени, а также делать заготовки в банках с неплотно притёртыми крышками, ведь герметичная среда в банке является крайне благоприятной для развития в грибах микробного токсина.
Роспотребнадзор также напоминает об основных признаках отравления. К ним относятся — головная боль, расстройства кишечника, боли в животе, повышенная температура, слабый пульс и другие. Признаки отравления могут проявляться уже спустя 1,5 — 2 часа после приёма недоброкачественных грибов. При обнаружении подобных симптомов рекомендуется незамедлительно обратиться за помощью медиков.