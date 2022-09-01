Суд Шевчука, изучение башкирского языка и ковидые ограничения в школах

Суд Шевчука, изучение башкирского языка и ковидые ограничения в школах
Суд Шевчука, изучение башкирского языка и ковидые ограничения в школах
Вчера, 21:24ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1MI
Главные события 1 сентября по версии Mkset.

В Уфе 3 октября состоится рассмотрение жалобы Юрия Шевчука по делу о дискредитации ВС. Ранее музыкант Советским райсудом Уфы был признан виновным и оштрафован на 50 тысяч рублей.

В Башкирии мужчина пойдёт под суд за убийство собаки. В Башкирии по делу о жестком обращении с животными на скамью подсудимых отправится житель села Иглино. Сообщается, что инцидент произошел в мае этого года. Мужчина подвесил собаку на самодельный турник, а после начал обухом топора наносить животному удары по голове и телу. Также, по некоторым данным, смерть домашнего питомца наступила в результате того, что хозяин отрубил собаке голову. Животное скончалось от полученных травм.

Как математика и русский: родители пожаловались на принуждение к изучению башкирского. Родителям заявляют, что после обновления федерального государственного образовательного стандарта у них нет выбора, сообщили Mkset сразу несколько источников.

Жителей Уфы обяжут доплатить за коммунальные услуги, оказанные три года назад. К квитанциях жителей Уфы за август в графе «перерасчет» появился пункт с доначислением за тепло, потреблённое ими ещё в 2019 году. В МУП «Уфимские инженерные сети» поясняют, что начисление является следствием разницы, возникшей в объемах потребления тепла в ноябре и октябре. Как сообщили на предприятии, в ноябре дом потреблял больше тепла, чем в октябре, но сумма оплаты при этом была ниже.

Арбитражный суд признал банкротом МУП «Уфимские инженерные сети». Конкурсное производство в отношение ресурсоснабжающего предприятия открыто на шесть ммесяцев, а конкурсным управляющим назначен Дмитрий Молин.

В новом учебном году в школах республики продолжит действовать ряд ранее введённых антиковидных ограничений. Сообщается, что при входе в учебное учреждение у учеников и педагогов будут измерять температуру, в закрытых помещениях нельзя будет проводить массовые мероприятия, сохранится также и соблюдение масочно-перчаточного режима, однако данная мера относится только для работников столовой. Также отмечается, что перед открытием в школах необходимо провести уборку с использованием дезинфицирующих средств.

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