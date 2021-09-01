«Видел следы поджога»: волонтеры рассказали о тушении пожаров в Башкирии

Добровольцы поделились с журналистами своими впечатлениями о том, с чем им пришлось столкнуться в ходе борьбы с пожарами в башкирских лесах.

Этим летом пламя не пощадило лесные массивы сразу в нескольких районах республики — в Хайбуллинском, Бурзянском, Гафурийском, Зилаирском, Абзелиловском, Межгорье и Белорецком. В последнем из перечисленных районов, еще остались три действующих очага возгорания общей площадью свыше 2 тыс. га, несмотря на то, что аномальная жара уже закончилась. Об этом сообщает КП-Уфа. Сотрудникам МЧС в тушении пожаров помогали местные жители — добровольцы. К примеру, 18-летняя Ильгиза Шарбанова рассказала, что для борьбы с пламенем использовались поначалу подручные материалы — лопаты, ветки и др.А потом пожарные выдали помощникам ранцевые огнетушители. 23-летний Буранбай Аралбаев сообщил, что было трудно сражаться с пламенем из-за сложного природного ландшафта. А еще он отметил, что своими глазами видел следы поджога. Он также уточнил, что очаги пожаров по факту были намного обширнее и серьезнее, чем озвучивалось в официальных сводках. А 30-летний Илсур Нигматуллин сказал, что техники не хватало, да и не везде она могла пробраться в условиях, где и человеку-то сложно пройти. «В какой-то момент казалось, что все бесполезно, но мы не сдавались. Если бы не мы, не волонтеры, наверное, все бы и сгорело», — резюмировал он.

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