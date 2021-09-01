МЧС заявило о локализации всех очагов лесных пожаров в Башкирии

Как сообщает МЧС, 1 сентября в 09:00 на территории Башкирии были локализованы все очаги лесных пожаров. Так, в последние дни, возгорания были только в Белорецком районе на участках в 840 и в 1680 га. На данный момент площадь уже локализованных очагов составляет 1,7 и 2,8 га. Тушение продолжается.
Напомним, что за весь пожароопасный сезон в Башкирии возникло 425 очагов лесных пожаров, общая площадь которых составляет 13190,185 га. Отметим, что в сравнении с прошлым годом площадь возгорания увеличилась на 8542,615 га. Так, за лето главы двух муниципалитетов Башкирии - Зианчуринского и Белорецкого - просили помощи жителей республики в тушении пожаров. Отряд волонтеров собирал и Олег Чегодаев, который этим летом пешком прошел весь Урал.