МЧС заявило о локализации всех очагов лесных пожаров в Башкирии

Напомним, что за весь пожароопасный сезон в Башкирии возникло 425 очагов лесных пожаров, общая площадь которых составляет 13190,185 га. Отметим, что в сравнении с прошлым годом площадь возгорания увеличилась на 8542,615 га. Так, за лето главы двух муниципалитетов Башкирии - Зианчуринского и Белорецкого - просили помощи жителей республики в тушении пожаров. Отряд волонтеров собирал и Олег Чегодаев, который этим летом пешком прошел весь Урал.