МЧС заявило о локализации всех очагов лесных пожаров в Башкирии

МЧС заявило о локализации всех очагов лесных пожаров в Башкирии
МЧС заявило о локализации всех очагов лесных пожаров в Башкирии
Вчера, 11:30ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: Telegram
Удалось локализовать два крупных очага в Белорецком районе. Контролируемое горение продолжается на 4,5 га.

Как сообщает МЧС, 1 сентября в 09:00 на территории Башкирии были локализованы все очаги лесных пожаров. Так, в последние дни, возгорания были только в Белорецком районе на участках в 840 и в 1680 га. На данный момент площадь уже локализованных очагов составляет 1,7 и 2,8 га. Тушение продолжается.

Напомним, что за весь пожароопасный сезон в Башкирии возникло 425 очагов лесных пожаров, общая площадь которых составляет 13190,185 га. Отметим, что в сравнении с прошлым годом площадь возгорания увеличилась на 8542,615 га. Так, за лето главы двух муниципалитетов Башкирии - Зианчуринского и Белорецкого - просили помощи жителей республики в тушении пожаров. Отряд волонтеров собирал и Олег Чегодаев, который этим летом пешком прошел весь Урал.

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