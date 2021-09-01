В Башкирии у девяти человек изъяли 20 тонн спиртосодержащих жидкостей

Известно, что идейным вдохновителем и лидером группы является житель Оренбурга, он же регулярно получал из Краснодарского края партии 95% этилового спирта, которые якобы предназначались для медицинских нужд. Далее все также нелегально спирт перевозился в Башкирию, Татарстан и Челябинскую область для продажи уже тем, кто занимается незаконным изготовлением и продажей алкоголя.