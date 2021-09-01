В Башкирии у девяти человек изъяли 20 тонн спиртосодержащих жидкостей

В Башкирии у девяти человек изъяли 20 тонн спиртосодержащих жидкостей
В Башкирии у девяти человек изъяли 20 тонн спиртосодержащих жидкостей
Вчера, 09:46ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Девять участников организованной группы подозреваются в сбыте нелегального спиртного.

В Башкирии были задержаны девять участников организованной группы, которые подозреваются в сбыте нелегального спиртного. Так, по данным МВД, при задержании сотрудниками правоохранительных органов было изъято 20 тонн спиртосодержащих продуктов.

Известно, что идейным вдохновителем и лидером группы является житель Оренбурга, он же регулярно получал из Краснодарского края партии 95% этилового спирта, которые якобы предназначались для медицинских нужд. Далее все также нелегально спирт перевозился в Башкирию, Татарстан и Челябинскую область для продажи уже тем, кто занимается незаконным изготовлением и продажей алкоголя.

Сообщается, что в отношении организатора и участников возбуждено уголовное дело по части 2 статье 171.3 УК РФ. Обвиняемые вину признали.

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