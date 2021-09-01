Бывшего вице-премьера Башкирии обвиняют в сокрытии от налогов 4 миллионов рублей

По данным следствия, предприятие не выплатило 32 миллиона рублей по налогам, сборам и страховым взносам. Директор придумал махинацию, чтобы избежать списания долга. Он перечислил контрагентам 4 миллиона рублей со стороннего счёта, а не со счёта своей компании. Хотя руководитель знал, что компания задолжала налоговой службе, он отправил дебиторам письма о перечислении денег напрямую сторонним организациям.