Бывшего вице-премьера Башкирии обвиняют в сокрытии от налогов 4 миллионов рублей

Бывшего вице-премьера Башкирии обвиняют в сокрытии от налогов 4 миллионов рублей
Бывшего вице-премьера Башкирии обвиняют в сокрытии от налогов 4 миллионов рублей
Вчера, 18:42ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
В Орджоникидзевский районный суд Уфы направили уголовное в отношении 51-летнего директора компании «Институт Нефтехимпереработки». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным следствия, предприятие не выплатило 32 миллиона рублей по налогам, сборам и страховым взносам. Директор придумал махинацию, чтобы избежать списания долга. Он перечислил контрагентам 4 миллиона рублей со стороннего счёта, а не со счёта своей компании. Хотя руководитель знал, что компания задолжала налоговой службе, он отправил дебиторам письма о перечислении денег напрямую сторонним организациям.

Мужчина не признал свою вину.

Отметим, что директором «Института Нефтехимпереработки» является Дмитрий Шаронов, который до 2016 года занимал должность заместителя премьер-министра правительства Башкирии.

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