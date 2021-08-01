В Башкирии на пешеходном переходе мужчина погиб под колесами кроссовера

В Башкирии на пешеходном переходе мужчина погиб под колесами кроссовера
В Башкирии на пешеходном переходе мужчина погиб под колесами кроссовера
Вчера, 14:14ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГИБДД по Башкирии
41-летний житель Челябинской области переходил проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

ГИБДД по Башкирии сообщает, что 31 июля 2021 года на дорогах региона было зарегистрировано десять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и тринадцать получили травмы.

Единственным погибшим на дорогах республики стал 41-летний житель Челябинской области. ДТП произошло днём в Туймазинском районе на Башкирии на федеральной трассе М5 "Урал”.

60-летний житель города Октябрьский двигался за рулём кроссовера Suzuki Vitara в направлении Уфы и совершил наезд на 41-летнего жителя Челябинской области. Отмечается, что пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина скончался на месте аварии до приезда скорой, ведется разбирательство

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