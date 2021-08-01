В Башкирии автомобиль опрокинулся на инспектора ДПС при проверке документов

В Башкирии автомобиль опрокинулся на инспектора ДПС при проверке документов
В Башкирии автомобиль опрокинулся на инспектора ДПС при проверке документов
Вчера, 09:27ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: ГИБДД по Башкирии
В результате аварии полицейский с травмами госпитализирован.

Вчера, 31 июля поздним вечером В Иглинском районе Башкирии был совершен наезд на сотрудника ДПС. Авария произошла на 1519 км автодороги М5 "Урал". Причем произошла авария фактически по случайности, ДТП произошло буквально на ровном месте.

ГИБДД по Башкирии сообщает, что по одной из версий, экипаж нёс службу на повороте в село Искра, 35-летний сотрудник отдельного батальона остановил автомобиль "Lexus", для проверки документов.

А в это время попутный автомобиль "Nissan Tiida", который двигался за "Lexus" притормозил. В этот момент в "Nissan" въехала попутная "Toyota Mark II". От удара "Toyota Mark II "Nissan" опрокинулся на инспектора ДПС.

Полицейский с травмами госпитализирован, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет подробности ДТП.

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