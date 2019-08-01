Житель Башкирии заказал из Голландии по почте как минимум три партии наркотиков

Сегодня, 31 июля, стало известно, что на Башкортостанской таможне была пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков опийной группы. Общий вес обнаруженного криминального груза составил 1946,4 грамма. Его нашли в международном почтовом отправлении из Голландии.

Интересно, что этот инцидент в биографии получателя посылки не единственный. Буквально месяц назад в отношении него уже были возбуждены два уголовных дела по фактам контрабандного ввоза и реализации на территории России партии наркотических средств в особо крупном размере, общим весом 6,2 килограмма и стоимостью свыше 5 млн рублей.