Житель Башкирии заказал из Голландии по почте как минимум три партии наркотиков
Возбуждены три уголовных дела.
Сегодня, 31 июля, стало известно, что на Башкортостанской таможне была пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков опийной группы. Общий вес обнаруженного криминального груза составил 1946,4 грамма. Его нашли в международном почтовом отправлении из Голландии.
Получателем посылки оказался житель Уфы, мужчина задержан. По факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
Интересно, что этот инцидент в биографии получателя посылки не единственный. Буквально месяц назад в отношении него уже были возбуждены два уголовных дела по фактам контрабандного ввоза и реализации на территории России партии наркотических средств в особо крупном размере, общим весом 6,2 килограмма и стоимостью свыше 5 млн рублей.
Выяснилось, что мужчина заказывал наркотики через интернет и получил их по каналам международной почтовой связи из Голландии.
Следствие продолжается.