В Свердловской области нашли тела трёх погибших пассажиров моторной лодки

О судьбе остальных пассажиров - мужчины и ребенка - пока ничего не известно, сообщает 1 августа газета «Известия» .

Тела погибших были найдены около 11 утра по местному времени в 18,5 километрах от поселка Ушма. Причина их смерти пока точно не установлена.

Инцидент случился ранее в этот же день. Моторная лодка с пятью пассажирами на борту перевернулась во время движения по реке Лозьве. Пассажирами были женщина, трое её детей и мужчина, управлявший плавсредством. Лодка без пассажиров была обнаружена в 17 километрах от поселка Ушма мужем погибшей.