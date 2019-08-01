В Свердловской области нашли тела трёх погибших пассажиров моторной лодки
Вчера, 19:13ПроисшествияФото: pexels.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Спасатели обнаружили в водах реки Лозьве Свердловской области тела женщины и двух детей, которые находились на потерпевшей крушение лодке.
О судьбе остальных пассажиров - мужчины и ребенка - пока ничего не известно, сообщает 1 августа газета «Известия».
Тела погибших были найдены около 11 утра по местному времени в 18,5 километрах от поселка Ушма. Причина их смерти пока точно не установлена.
Инцидент случился ранее в этот же день. Моторная лодка с пятью пассажирами на борту перевернулась во время движения по реке Лозьве. Пассажирами были женщина, трое её детей и мужчина, управлявший плавсредством. Лодка без пассажиров была обнаружена в 17 километрах от поселка Ушма мужем погибшей.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей