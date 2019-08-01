В Подмосковье нашли пропавшего без вести жителя Таиланда

Сам он считает причиной произошедшего слишком большое количество выпитого алкоголя, сообщает 1 августа газета «Известия»

Отмечается, что таец был вынужден пять дней ждать пересадки на нужный рейс до Бангкока в Москве. В аэропорту Шереметьево последний раз его видели 15 июня.

В правоохранительные органы обратились родные шеф-повара, которые ждали его возвращения на родину из Венгрии. После этого к поискам подключились российские полицейские. В результате Венбапа обнаружили в Химках.

Сам он рассказал, что пребывал в расстроенных чувствах после того, как узнал о столь длительной задержке рейса и решил выпить спиртного. Пребывающий в состоянии алкогольного опьянения иностранец был задержан, но затем отпущен. Однако он утерял свои личные вещи и документы. Позднее Венбап попал в Химки.