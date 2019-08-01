В Белом море пропала группа туристов из Санкт-Петербурга

Так, пишет RT, согласно имеющейся информации, в последний раз связь с ними устанавливалась двадцать четвертого июля, когда группа заявила спасателям о том, что знает о шторме и располагает достаточным количеством еды и воды для того, чтобы дождаться его прекращения. Маршрут должен был закончиться двадцать девятого июля. При этом, вышедшие на пяти байдарках туристы не состояли на обязательном учете туристических групп в МЧС.