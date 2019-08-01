В Белом море пропала группа туристов из Санкт-Петербурга

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Белом море на территории Карелии исчезли десять туристов из Санкт-Петербурга.
Так, пишет RT, согласно имеющейся информации, в последний раз связь с ними устанавливалась двадцать четвертого июля, когда группа заявила спасателям о том, что знает о шторме и располагает достаточным количеством еды и воды для того, чтобы дождаться его прекращения. Маршрут должен был закончиться двадцать девятого июля. При этом, вышедшие на пяти байдарках туристы не состояли на обязательном учете туристических групп в МЧС.
Отмечается, что в настоящее время на море сильный ветер.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей