Пепел от вулкана Ключевского достиг высоты 5,5 километров
Вчера, 18:55ПроисшествияФото: commons.wikimedia.org
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Столб пепла от расположенного на территории Камчатки вулкана Ключевского достиг отметки 5,5 километров над уровнем моря.
Информация об этом появилась 1 августа, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что шлейф от пепла распространился по направлению к югу на десять километров. При этом в населенных пунктах выпадения пепла пока не наблюдается.
Вулкан начал извергаться почти месяц назад. На данный момент в связи с этим установлен «оранжевый», предпоследний код авиационной опасности.
Ключевской является самым высоким из действующих вулканов Евразии.
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