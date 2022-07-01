В Башкирии тренер был осужден на 6 лет за изнасилование 14-летней девочки

В Башкирии тренер был осужден на 6 лет за изнасилование 14-летней девочки
В Башкирии тренер был осужден на 6 лет за изнасилование 14-летней девочки
Сегодня, 19:59ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: 1MI
Осужденным за изнасилование является 34-летний житель Ишимбая, сообщает пресс-служба СК Башкирии.

Бывшего 34-летнего тренера по кикбоксингу в спортивной школе суд признал виновным в изнасиловании 14-летней девочки. Преступление было совершено в мае прошлого года в помещении тренерской комнаты.

Известно, что о произошедшем девочка рассказала родителям, которые уже в свою очередь обратились в правоохранительные органы.

Так, суд приговорил мужчину к 6 годам исправительной колонии строгого режима, а также запретил осужденному заниматься педагогической, тренерской и спортивной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними в течение 5 лет.

Свою вину 34-летний тренер не признал. Приговор в законную силу не вступил.

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