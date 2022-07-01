На ремонтируемой уже три года улице Комсомольской в Уфе КамАЗ едва не ушел под землю

На ремонтируемой уже три года улице Комсомольской в Уфе КамАЗ едва не ушел под землю
На ремонтируемой уже три года улице Комсомольской в Уфе КамАЗ едва не ушел под землю
Сегодня, 16:45ПроисшествияАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
О необычном дорожном инциденте, случившемся сегодня на улице, где ремонт длится в Уфе уже более трёх лет, сообщили пользователи соцестей

В Уфе грузовой автомобиль дорожных служб задними колёсами проваливаться под землю, чем привлек внимание водителей и пассажиров соседних автомобилей. Фотографии с места происшествия публикует телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

Сообщается, что КамАЗ, остановившийся на светофоре на улице Комсомольской, начал плавно уходить под землю. В данном инциденте примечателен также тот факт, что дорожное покрытие на улице Комсомольской является совсем новым.

Фото:Телеграм-канал "Новости. Уфа Башкортостан"

Отметим, что ремонт улицы Комсомольской длится в Уфе уже более трёх лет. При этом дата открытия постоянно смещалась, что, по словам бывшего мэра Уфы Сергея Грекова, было связано с колоссальным пластом проблем, обнаруженном в ходе ремонтных работ. Так, в апреле этого года сообщали о том, что дорожное покрытие на улице буквально треснуло пополам.

Напомним, несколькими годами ранее в Уфе легковой автомобиль провалился во внезапно образовавшуюся во дворе яму. Примечательно, что автомобиль настолько глубоко ушёл под землю, что обнаружить и достать его так и не удалось.

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