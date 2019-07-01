В уфимском парке Лесоводов пьяный мужчина нанес ранения розочкой от бутылки

Уфимец Эмиль Шаяхметов разместил на своей странице в Facebook видео последствий инцидента в парке Лесоводов. По его словам, он случился 30 июня около шести часов вечера.

— Уже в который раз поднимаю тему узаконенного пьянства в парке Лесоводов, но никаких мер никто не предпринимает, — написал он. — У нас в четверг 27 июня запрещали продавать спиртное из-за мифического Дня молодежи, а то что в центре Уфы целый день кипит узаконенная пьянка фоне тысяч отдыхающих, это норм. Притом эксцессы здесь на каждом шагу.

— Этот вопиющий случай произошел 30 июня около шести часов вечера, — рассказал он. — Мужик в пьяном угаре сначала бегал по поляне за другим мужиком с шампуром, а затем с розочкой от бутылкой и в конце концов порезал его. Затем хмель чуть отошел и он бросился бежать в лес пока не приехала полиция, но его задержали и удерживали до приезда полиции. Теперь вопрос задачки: «Сколько еще человек должны порезать на поляне для пикников в парке Лесоводов, чтобы приостановить эту вакханалию?»