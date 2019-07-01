В Уфе осудят двух женщин за убийство сожителя из-за старых обид

Две женщины проживали совместно с 48-летним мужчиной у него дома. Днем 4 августа прошлого года пьяный потерпевший и 45-летняя обвиняемая поссорились из-за того, что та отказалась вступить с ним в половую связь, в связи с чем, мужчина стал грозиться, что выгонит ее из своего дома.

После ссоры мужчина лег спать, а оскорбленная женщина сообщила второй обвиняемой, что собирается убить обидчика. Вторая обвиняемая не придала ее словам значения и уснула.

Через некоторое время 45-летняя обвиняемая взяла ремень и начала душить своего сожителя, 46-летняя женщина, проснувшись и увидев происходящее, также имея претензии к мужчине из-за постоянно возникавших конфликтов, решила помочь подруге и стала помогать ей душить потерпевшего ремнем, а потом срезала бельевую веревку и они вдвоем задушили ею мужчину.

Испугавшись содеянного, женщины выпили еще и решили вызвать скорую помощь с полицией, рассказав, что обнаружили потерпевшего уже мертвым.

Однако под тяжестью собранных следователем доказательств женщины сознались в содеянном.