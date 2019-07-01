В Уфе кандидат на пост главы Башкирии написала заявление в следком о её задержании

Напомним, 29 июня, около 13.30 уфимского времени общественница, член президиума Конгресса башкирского народа, выдвинутый кандидат на пост главы Башкирии Рамиля Саитова заявила о том, что ее вызвали в Управление по ФСБ на допрос. Основная версия субботних допросов — не допустить участия общественников во втором дне работы Всемирного курултая башкир у горы Торатау. Рамиля Саитова, в отличие от журналиста Рамиля Рахматова, которого также вызвали в ФСБ, идти на него отказалсь. В результате чего силовики взяли ее в сопротивлении.