В Уфе кандидат на пост главы Башкирии написала заявление в следком о её задержании
Сегодня, 1 июля, общественница Рамиля Саитова заявила в прямом эфире «Эха Москвы в Уфе» о том, что написала заявление в следственный комитет по факту ее задержания сотрудниками УФСБ.
Напомним, 29 июня, около 13.30 уфимского времени общественница, член президиума Конгресса башкирского народа, выдвинутый кандидат на пост главы Башкирии Рамиля Саитова заявила о том, что ее вызвали в Управление по ФСБ на допрос. Основная версия субботних допросов — не допустить участия общественников во втором дне работы Всемирного курултая башкир у горы Торатау. Рамиля Саитова, в отличие от журналиста Рамиля Рахматова, которого также вызвали в ФСБ, идти на него отказалсь. В результате чего силовики взяли ее в сопротивлении.
Известно, что Рамиля Саитова собиралась ехать в Ишимбайский район на праздник «Торатау йыйыны» у подножия шихана. Она собиралась собрать на празднике Совет башкирских родов, чтобы решить вопрос о списках кандидатов на муниципальные выборы. В эфире «Эха» Саитова заявила, что по ее данным, ей планируют назначить судебно-психиатрическую экспертизу.
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