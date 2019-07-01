В Башкирии после светового шоу у шихана Торатау оставили горы мусора

29 июня у подножия горы Торатау прошел большой праздник, после которого люди показали свою сущность – вся площадь была усеяна мусором.

Напомним, В Ишимбайском районе у подножья священной для башкир горы Торатау прошёл Республиканский праздник «Торатау йыйыны». На мероприятии присутствовали врио главы республики Радий Хабиров с супругой, выступали многочисленные творческие коллективы. В это время в Уфе были задержаны несколько башкирских активистов, журналист Рамиль Рахматов, а также кандидат в главы республики Рамиля Саитова.