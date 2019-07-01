Семья из Башкирии спасла от смерти пятилетнего мальчика из Германии
1 июля, 14:00ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мужчина быстро откачал воду из дыхательных путей ребенка, а женщина реанимировала малыша.
Семья из Башкирии спасла в Турции пятилетнего мальчишку из Германии, сообщают «Вести-Башкортостан».
Мальчик утонул в бассейне при гостинице. Российские туристы, которые оказались медиками, бросились на помощь. Мужчина быстро откачал воду из дыхательных путей ребенка, а женщина провела реанимационные мероприятия.
После всех манипуляций мальчик задышал, и у него забилось сердце. Родителей ребенка поблизости не было - они появились только к приезду скорой.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей