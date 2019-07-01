Семья из Башкирии спасла от смерти пятилетнего мальчика из Германии

Мальчик утонул в бассейне при гостинице. Российские туристы, которые оказались медиками, бросились на помощь. Мужчина быстро откачал воду из дыхательных путей ребенка, а женщина провела реанимационные мероприятия.

После всех манипуляций мальчик задышал, и у него забилось сердце. Родителей ребенка поблизости не было - они появились только к приезду скорой.