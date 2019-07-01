Из номера в гостинице Москвы пропали украшения на 800 тысяч рублей

Заявление в правоохранительные органы об этом написала 30 июня постоялица гостевого дома, информирует газета «Известия» .

Кража произошла в отеле «Балчуг Кемпински». По словам потерпевшей, злоумышленники проникли в номер с помощью магнитного ключа. Известно также, что в помещение заходила горничная.