Фото: pxhere.com
Из номера в гостинице Москвы пропали украшения на 800 тысяч рублей
1 июля, 16:40Происшествия
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В одном из пятизвездочных отелей столицы были украдены из номеры уркшения на 780 тысяч рублей.
Заявление в правоохранительные органы об этом написала 30 июня постоялица гостевого дома, информирует газета «Известия».
Кража произошла в отеле «Балчуг Кемпински». По словам потерпевшей, злоумышленники проникли в номер с помощью магнитного ключа. Известно также, что в помещение заходила горничная.
В данный момент проводится расследование.
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