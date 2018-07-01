В Уфе женщина жила 30-ю собаками и оставляла их одних на 10 дней
Сегодня, 12:52ПроисшествияЗиля Аскерова
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Об этом сообщает пресс-служба Демского района.
С хозяйкой собак судился владелец магазина «Левша», чье помещение постоянно затапливается экскрементами собак. Хозяйка приучила их справлять нужду в лоджии двухкомнатной квартиры.
Летом прошлого года хозяйка квартиры переехала загород, а собак оставила одних. 10 дней животные находились одни в запертой квартире, после чего соседи вызвали участкового.
Решением суда, женщина должна выплатить 242 тысячи рублей материального ущерба владельцу магазина. Также ей необходимо перевезти собак в другое место.
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